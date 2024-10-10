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Fatih'te akılalmaz olay! Cenaze namazı kılınacaktı tabuttan sesler gelmeye başladı

Akılalmaz olay İstanbul Fatih'teki Ayvansaray Hacı İlyas Yatağan Camii'nde yaşandı. İddialara göre 80 yaşındaki Halit Bayşu, hayatını kaybetti diye cenaze namazı kılınacaktı. Ancak namaz için hazırlık sırasında tabuttan sesler gelmeye başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Ekim 2024
Fatih’te akılalmaz olay! Cenaze namazı kılınacaktı tabuttan sesler gelmeye başladı

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Akılalmaz olay İstanbul Fatih'teki Ayvansaray Hacı İlyas Yatağan Camii'nde yaşandı. İddialara göre 80 yaşındaki Halit Bayşu, hayatını kaybetti diye cenaze namazı kılınacaktı. Ancak namaz için hazırlık sırasında tabuttan sesler gelmeye başladı.

KURTARILAMADI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tabutu açtıklarında Bayşu'nun nabzının attığını saptadı. Kalp masajının ardından Bayşu, hastaneye kaldırıldı. Ancak yaşlı adam, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Mahalle muhtarı Galip Akçay "Cenaze namazına geldik. Eğilip dinlediğimde tıkırtıyı duydum. Ambulansı aradılar. Sağlık ekipleri tabutu açtılar ve kontrol edip hastaneye götürdüler" dedi.

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