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Trafik magandaları yüzünden hayatını kaybeden Cennet Aşık'ın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi!

İki trafik magandası alkol alıp yola çıktı. Bu sırada sokakta yürüyen 17 yaşındaki Cennet Aşık’a çarptı. Cennet’i hastaneye kaldırmak yerine olay yerinden kaçtı. Talihsiz kız ne yazık ki kurtarılamadı. Gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ekim 2024
Trafik magandaları yüzünden hayatını kaybeden Cennet Aşık’ın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi!

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Konya'da önceki gün acı bir olay yaşandı. Meram İlçesi'nde 17 yaşındaki Cennet Aşık, sokakta yürümeye başladı. Alkollü bir şekilde direksiyona geçen trafik canavarı Aziz Cavlak ve arkadaşı Yunus P., (27), Cennet'e çarptı.

İki vicdansız, genç kızı hastaneye kaldırmak yerine kaçtı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, talihsiz Cennet Aşık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cennet Aşık'ın cenazesi, Konya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sonrası Yazır Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis, olaydan sonra katil zanlısı Cavlak ile araçta bulunan arkadaşı Yunus P.'yi yakaladı. Cavlak ifadesinde, "Alkollüydüm. Cennet Aşık'a başka bir araç çarptı" şeklinde konuştu.

'10-15 METRE SÜRÜKLENDİ'
Ancak yapılan incelemede Cavlak'ın kullandığı otomobilin Cennet'i 10-15 metre sürüklediği, araçtan inen sürücü ve arkadaşının Cennet Aşık'ın yanına gelip bir süre başında beklediği saptandı.

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