Kilosu 350 TL! Her Derde Deva Oluyor: Hatay’ın Mucizesi

🔧 İncir Üretiminde Maliyet Avantajı

Ekiz'e göre, incir fazla maliyet gerektirmeyen bir ürün. 🍂 Kurutma sürecinde tek tek elden geçirilen incirler, sıcak su ile temizlenip ardından kurutuluyor. ☀️ İncirlerin damlarda kurutulduktan sonra, yerel pazarlarda satışa sunulması, hem çiftçiye kazanç sağlıyor hem de kaliteli bir ürün olarak tüketicilere ulaştırılıyor. 🛒

"📈 Ne Kadar Toplarsak O Kadar Kar!"

Gökmen Ekiz, bahçenin kenar taraflarında yetişen incirleri toplamanın zahmetli olduğunu ifade ederken, domuzlardan kurtarabildikleri miktar kadar kar elde ettiklerini söylüyor. 🐗 "Bu yıl satışlar her üründe olduğu gibi biraz düşük olsa da, fazla maliyeti olmadığı için elimizde kalan ürünlerden aile bütçemize katkı sağlıyoruz," diyen Ekiz, önümüzdeki sezonun daha bereketli geçmesini umut ediyor.