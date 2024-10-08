Kilosu 350 TL! Her Derde Deva Oluyor: Hatay’ın Mucizesi

🔧 İncir Üretiminde Maliyet Avantajı
Ekiz'e göre, incir fazla maliyet gerektirmeyen bir ürün. 🍂 Kurutma sürecinde tek tek elden geçirilen incirler, sıcak su ile temizlenip ardından kurutuluyor. ☀️ İncirlerin damlarda kurutulduktan sonra, yerel pazarlarda satışa sunulması, hem çiftçiye kazanç sağlıyor hem de kaliteli bir ürün olarak tüketicilere ulaştırılıyor. 🛒
"📈 Ne Kadar Toplarsak O Kadar Kar!"
Gökmen Ekiz, bahçenin kenar taraflarında yetişen incirleri toplamanın zahmetli olduğunu ifade ederken, domuzlardan kurtarabildikleri miktar kadar kar elde ettiklerini söylüyor. 🐗 "Bu yıl satışlar her üründe olduğu gibi biraz düşük olsa da, fazla maliyeti olmadığı için elimizde kalan ürünlerden aile bütçemize katkı sağlıyoruz," diyen Ekiz, önümüzdeki sezonun daha bereketli geçmesini umut ediyor.
🌿 Domuzlarla Paylaşılan Hasadın Öyküsü
Samandağ'da çiftçiler, doğayla iç içe bir hasat süreci geçiriyor. Hasadı domuzlarla paylaşmak, bu öykünün belki de en ilginç detayı.Gökmen Ekiz'in bu doğal dengeyi koruyarak gerçekleştirdiği üretim, Hatay'da yerel halk için bir yandan geçim kaynağı olurken, diğer yandan da ekosistemi destekliyor.