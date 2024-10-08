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Kilosu 350 TL! Her Derde Deva Oluyor: Hatay'ın Mucizesi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde incir hasadı tamamlandı. Bu mucize meyve, sadece lezzetiyle değil, sağlık açısından sunduğu faydalarla da dikkat çekiyor. Kurutulmuş incir, hem yemiş olarak tüketiliyor hem de pekmez ve ekmek yapımında kullanılıyor. Fiyatı ise kalitesine göre 300-350 TL arasında değişiyor. Hasat sırasında ağaçtan dökülen incirlerin bir kısmı domuzlarla paylaşılırken, doğal denge korunuyor.

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 18:54 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 18:54
Kilosu 350 TL! Her Derde Deva Oluyor: Hatay’ın Mucizesi

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde sonbahar mevsimi ile birlikte incir hasadı tamamlandı. Çanakoluk Mahallesi'nde çiftçilik yapan Gökmen Ekiz, topladığı incirleri özenle evinin çatısında kurutuyor ve satışa sunuyor. Ancak bu hasat süreci oldukça ilginç bir detay barındırıyor. Ekiz, incirlerin bir kısmını bahçedeki domuzlarla paylaştığını belirtiyor!

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🏡 HASAT SÜRECİ

Gökmen Ekiz, incir hasadının %50'sinin kendisine, %50'sinin ise domuzlara gittiğini ifade ediyor. Gündüz saatlerinde düşen incirler kendisine aitken, gece ağaçtan dökülen incirler ise bahçede yaşayan domuzlar tarafından tüketiliyor. Bu durum, hasadı domuzlarla paylaşmak anlamına geliyor ve ilginç bir doğal denge oluşturuyor.

💰 Kuru İncir Fiyatları Ne Kadar?

Kurutulmuş incirler, farklı alanlarda kullanılıyor:

Yemişlik incir: 300-350 TL arasında alıcı buluyor.

Pekmezlik ve incir ekmeği: 200-250 TL arasında satılıyor.

Gökmen Ekiz, maliyetlerin düşük olduğunu ve incir satışının aile bütçesine önemli bir katkı sağladığını belirtiyor. 👨‍🌾

🔧 İncir Üretiminde Maliyet Avantajı

Ekiz'e göre, incir fazla maliyet gerektirmeyen bir ürün. 🍂 Kurutma sürecinde tek tek elden geçirilen incirler, sıcak su ile temizlenip ardından kurutuluyor. ☀️ İncirlerin damlarda kurutulduktan sonra, yerel pazarlarda satışa sunulması, hem çiftçiye kazanç sağlıyor hem de kaliteli bir ürün olarak tüketicilere ulaştırılıyor. 🛒

"📈 Ne Kadar Toplarsak O Kadar Kar!"

Gökmen Ekiz, bahçenin kenar taraflarında yetişen incirleri toplamanın zahmetli olduğunu ifade ederken, domuzlardan kurtarabildikleri miktar kadar kar elde ettiklerini söylüyor. 🐗 "Bu yıl satışlar her üründe olduğu gibi biraz düşük olsa da, fazla maliyeti olmadığı için elimizde kalan ürünlerden aile bütçemize katkı sağlıyoruz," diyen Ekiz, önümüzdeki sezonun daha bereketli geçmesini umut ediyor.

🌿 Domuzlarla Paylaşılan Hasadın Öyküsü

Samandağ'da çiftçiler, doğayla iç içe bir hasat süreci geçiriyor. Hasadı domuzlarla paylaşmak, bu öykünün belki de en ilginç detayı.Gökmen Ekiz'in bu doğal dengeyi koruyarak gerçekleştirdiği üretim, Hatay'da yerel halk için bir yandan geçim kaynağı olurken, diğer yandan da ekosistemi destekliyor.

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