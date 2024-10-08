İşkembe, mercimek ya da ezogelin değil! En şifalı 3 çorba bakın neymiş

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Tarhana Çorbasına Dikkat!

En çok tüketilen çorbalardan biri olan tarhana, zengin besin içeriğiyle sağlıklı bir seçenek olarak düşünülse de, bazı kişiler için ciddi sağlık riskleri taşıyabilir. Diyetisyen Işın Sayın, tarhana çorbasının yüksek un içeriği nedeniyle çocuklar ve grip hastalığı yaşayan bireyler için uygun olmadığını belirtiyor. Sayın, bu gruptaki bireyler için daha sağlıklı alternatif çorbaların mevcut olduğunu hatırlatıyor.