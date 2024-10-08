Diyarbakır’a Endonezya’dan gelin geldi!

Mersin'de özel bir şirkette yazılımcı olarak çalışan Diyarbakırlı Burak Kanat, İngilizce dil eğitimi kursunda Endonezyalı hemşire Jauza Zahiya ile tanıştı. Daha sonra çift 2.5 yıl boyunca görüşüp konuştu. Burak Kanat, Jauza Zahiya'ya evlilik teklifi etti. Kanat, 'Evet' yanıtını aldı. Bunun üzerine Kanat'ın ailesi, telefonda görüntülü görüşerek Jauza'yı oğullarına istedi. Jauza Zahiya, 10 bin kilometrelik yolculukla Diyarbakır'a geldi. Kınası ve nişanı yapılan çift, Türk usulüne göre evlenerek dünyaevine girdi. Mersin'de yaşayacak Kanat ve Zahiya çifti, 6 ay sonra da Endonezya kültürüne göre tekrar düğün yapacak.

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