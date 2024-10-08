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Diyanet kandil takvimini açıkladı: Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek?

Regaip Kandili tarihi mübarek üç ayların yaklaşmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Üç ayların başlangıcıyla birlikte ibadet ve duaların yoğunlaşacağı bu mübarek gece müslümanlar için manevi bir önem taşıyor. Peki 2025'te Regaip Kandili ne zaman kutlanacak? İşte habere dair detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 08:59 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 08:59
Diyanet kandil takvimini açıkladı: Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek?

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Yılın son aylarına yaklaşırken 2025 Regaip Kandili'nin ne zaman idrak edileceğiyle ilgili tarih araştırmaları başladı. Hicrî takvime göre yedinci ay olan Recep ayının Müslümanlar arasında kutsal kabul edilen ilk cuma gecesi Regaib Kandili'dir. Peki 2025 Regaip Kandili ne zaman? İşte habere dair detaylar...

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Regaip Kandili ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2025 takvimine göre Regaip Kandili 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek. Müslümanlar için özel bir anlam taşıyan bu gece Recep ayının ilk Cuma gecesi olarak kutlanmaktadır.

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Regaip Kandili'nin anlamı ve önemi nedir?

Regaip Kandili manevi anlamı yüksek bir geceye işaret eder. Bu gece Allah'ın rahmetinin yoğun bir şekilde dağıtıldığına inanılır. Müslümanlar Regaip Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okumaları ve dua etmeleri yönünde teşvik edilir. Kandil adı Arapça kökenli "regaip" kelimesinden gelir ve "rağbet edilen" ya da "arzulanan" anlamına gelir. Bu nedenle Regaip Kandili bol sevap ve faziletli amellerin gerçekleştirilmesi gereken bir zaman dilimi olarak önem taşır.

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Kandil gecelerinin manevi değeri

Regaib Kandili'nin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi olmasından kaynaklanır. Öte yandan Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından oldukça önemlidir.

Terim olarak Regâib, Türkçe'de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biri. Vakti: Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Recep ayının müslümanlar arasında kutsal kabul edilen ilk cuma gecesi Regaib Kandilidir. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır.

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