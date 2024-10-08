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Discord kapatılacak mı son dakika? Discord yasaklandı mı, erişim engeli gelecek mi?

Son günlerde mesajlaşma ve sosyal medya platformu Discord taciz ve tehdit iddialarıyla gündeme geldi. Kullanıcılar arasında artan şikayetler ve tartışmalar nedeniyle uygulamaya erişim engeli getirilip getirilmeyeceği merak konusu oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuyla ilgili bir açıklama yaparak söylentilere son noktayı koydu. Peki, Discord kapanacak mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 07:50 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 07:51
Discord kapatılacak mı son dakika? Discord yasaklandı mı, erişim engeli gelecek mi?

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Özellikle genç kullanıcılar arasında oldukça popüler olan Discord, son zamanlarda çeşitli taciz ve tehdit olaylarıyla anılmaya başladı. Kullanıcıların uygulama üzerinde yaşadıkları olumsuz deneyimleri sosyal medya platformlarında paylaşmasıyla birlikte, Discord'a yönelik erişim engeli getirileceği yönünde iddialar ortaya atıldı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

DISCORD KAPANACAK MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son günlerde gençlere ve çocuklara yönelik şantaj, pedofili, cinsel istismar gibi iddialarla gündeme gelen mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'a yönelik değerlendirmede bulundu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

DISCORD'A ERİŞİM ENGELİ GELECEK Mİ?

Konuya ilişkin, İçişleri, Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarıyla hafta sonu toplantı yaptıklarına işaret eden Uraloğlu, "Yasakçı olmak istemiyoruz ancak gençleri korumak için her türlü yetkiyi kullanmaktan çekinmeyiz. Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok." diye konuştu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AİLELERE ÇAĞRI

Anne ve babalara da çağrıda bulunan Uraloğlu, "Çocuklarımızın internet kullanımında ailelere büyük görevler düşüyor. Çocuklarımızın girdiği internet siteleri ve sosyal medya platformlarını yakından takip etsinler. Çocuklarımızı istismar etmek isteyen, zihinlerini karıştırmak isteyen kötü niyetli kişiler olacaktır. Ailelerimiz, çocuklarıyla daha fazla zaman geçirsinler." ifadesini kullandı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

DISCORD NEDİR?

Discord, oyuncular ve topluluklar için popüler bir iletişim ve sohbet platformudur. 2015 yılında piyasaya sürülen Discord, metin, sesli ve görüntülü iletişim seçenekleri sunarak insanların bir araya gelip sohbet etmelerini sağlar. Sunucular (servers) ve kanallar (channels) aracılığıyla kullanıcılar farklı topluluklar oluşturabilir, sohbet edebilir, oyun oynayabilir ve hatta ders çalışabilirler. Discord, sadece oyuncular için değil, ders çalışmak, proje yönetimi yapmak, topluluklar oluşturmak ve hobi grupları kurmak isteyenler için de oldukça yaygın kullanılan bir platformdur.

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