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ATM'den para çekip yatıran herkesi ilgilendiriyor: Şifrenizi girmeden önce bunu yapın

ATM'ler, bankacılık işlemlerinin büyük bir kısmını hızlıca gerçekleştirmemizi sağlayan pratik cihazlar olarak hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak bu kolaylık dolandırıcıların da ilgisini çekiyor. Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda, bu tür dolandırıcılık mağdurlarının yaşadıklarına dair sayısız şikayet bulunuyor. Peki, dolandırıcılar hangi yöntemlerle kullanıcıları tuzağa düşürüyor? ATM kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor? QR kod ile işlem yapmak gerçekten güvenli mi? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 11:40 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 11:40
ATM’den para çekip yatıran herkesi ilgilendiriyor: Şifrenizi girmeden önce bunu yapın

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Günlük yaşamda para çekmek, bakiye sorgulamak veya fatura ödemek için sıklıkla kullandığımız ATM'ler aynı zamanda dolandırıcıların en çok hedef aldığı cihazlar arasında yer alıyor. Giderek daha da karmaşıklaşan dolandırıcılık yöntemleri kullanıcıların mağduriyet yaşamasına yol açarken bilinçli ve dikkatli olmak bu tür olayları engellemenin en önemli yolu olarak öne çıkıyor.

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

Dolandırıcıların En Sık Kullandığı Yöntem: Kart Kopyalama

Dolandırıcıların en sık başvurduğu yöntemlerin başında kart kopyalama geliyor. Bu yöntemle dolandırıcılar, ATM'lere yerleştirdikleri özel cihazlar aracılığıyla kullanıcıların kart bilgilerini kopyalayarak hesaplarına erişim sağlıyor. Kart kopyalama cihazları, genellikle ATM kart giriş yuvasına yerleştiriliyor ve kullanıcıların manyetik şerit ya da çip bilgilerinin kopyalanmasını mümkün kılıyor.

Son zamanlarda yaşanan olaylardan biri, Kocaeli'de bir şahsın, kopyaladığı kartlarla yaklaşık 100 ATM'den 250 bin liranın üzerinde para çekmesi oldu. Benzer bir vaka Bursa'da da yaşandı. Mağdurların ortak noktası ise kartlarının kopyalandığını fark etmemeleri ve kart bilgileri ele geçirildikten sonra hesaplarından çekilen yüksek meblağlardı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Gizli Kameralar ve Şifre Görüntüleme Yöntemleri

Kart kopyalama kadar yaygın bir diğer dolandırıcılık taktiği ise şifre görüntüleme. Dolandırıcılar, ATM'lerin çevresine gizli kameralar yerleştirerek kullanıcıların şifrelerini kaydedebiliyor. Şifre girildiği sırada bu gizli kameralar yardımıyla elde edilen görüntüler, dolandırıcılara önemli bilgiler sağlıyor.

Ekstra cihazlar kullanmak da oldukça yaygın. Dolandırıcılar, ATM'lere kamera ya da kart okuma cihazları ekleyerek kullanıcıların kart bilgilerini, şifrelerini veya kimlik bilgilerini ele geçirebiliyor. Bu cihazlar genellikle kullanıcının fark etmeyeceği şekilde kart yuvasına ya da ATM ekranı üzerine yerleştiriliyor ve dolandırıcılar tarafından kart bilgileri adeta bir gölge gibi takip ediliyor. Özellikle bankalardan uzak olan, tenha noktalardaki ATM'lerde bu tür dolandırıcılıklar daha sık görülüyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kartınız Sıkıştıysa Dikkat!

Dolandırıcıların bir diğer sık kullandığı yöntem ise kart sıkıştırma aparatı yerleştirmek. Bu durumda kullanıcı kartını almakta zorlandığında dolandırıcılar devreye giriyor ve ATM başından ayrılan kullanıcının kartını aparattan çıkarıp temassız ödeme ya da mail order yöntemiyle alışveriş yapabiliyor. Bu yöntemle kartın fiziki olarak çalınması ya da kopyalanması gibi bir işlem yapılmadan, kartın limitine ve kullanılabilirliğine bağlı olarak çeşitli harcamalar gerçekleştirilebiliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

QR Kod İle İşlem Yapmak Güvenli mi?

Son yıllarda ATM dolandırıcılıklarının artmasıyla birlikte bankalar, kopyalanma ve şifre görüntüleme gibi risklerin önüne geçmek adına QR kod ile işlem yapma seçeneğini devreye soktu. Bu yöntem, kullanıcıların mobil bankacılık uygulamaları üzerinden ATM'ye fiziksel kart takmadan işlem yapabilmelerine olanak tanıyor. Peki, QR kod ile işlem yapmak dolandırıcılık riskini ortadan kaldırabiliyor mu?

QR kodla gerçekleştirilen işlemler, kullanıcının kart bilgilerini ATM ile paylaşmamasını sağlayarak önemli bir güvenlik katmanı oluşturuyor. Bu sistemde kullanıcılar, mobil bankacılık uygulaması üzerinden oluşturdukları QR kodu ATM'ye okutarak işlemlerini tamamlıyor. Böylece kart bilgileri ya da şifreler dolandırıcıların eline geçmeden, güvenli bir şekilde işlem yapılıyor.

Ancak kullanıcıların dikkat etmesi gereken bazı noktalar var. Mobil bankacılık uygulamalarında kullanılan QR kodlar, güçlü bir şifreleme algoritması ile oluşturuluyor ve bu algoritmalar yetkisiz kişilerin verilere erişimini oldukça zorlaştırıyor. Dolayısıyla QR kod ile yapılan işlemler, kart ve şifre kopyalama gibi dolandırıcılık yöntemlerine karşı daha güvenli bir seçenek olarak öne çıkıyor.

ATM'lerdeki QR Kodlar ile Restoranlarda Kullanılan QR Kodlar Aynı mı?

Restoranlar ve diğer ticari işletmelerde QR kod kullanımı yaygınlaştıkça, bu kodlar üzerinden yapılan dolandırıcılıklar da gündeme gelmeye başladı. Restoranlarda kullanılan QR kodlar, genellikle bir web sitesine yönlendirme yaparak kullanıcıların telefonlarına zararlı yazılım yüklenmesini sağlıyor. Peki, aynı durum ATM'ler için de geçerli olabilir mi?

ATM'lerde kullanılan QR kodlar, restoranlarda kullanılanlardan yapısal olarak farklı çalışıyor. Restoran QR kodları bir bağlantıya yönlendirme yaparken, ATM QR kodları bankacılık uygulaması ile eşleşiyor ve işlemin gerçekleştirilmesi için gerekli verileri ATM'ye aktarıyor. Dolayısıyla ATM'de kullanılan QR kodlar, restoran ve benzeri işletmelerde karşılaştığımız dolandırıcılık amaçlı QR kodlardan farklı bir güvenlik protokolüne sahip. Bankacılık sisteminde kullanılan QR kodların güvenlik açıkları, restoranlardaki QR kodlar için geçerli değil.

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ATM Kullanırken Alınabilecek Temel Önlemler

ATM dolandırıcılıklarının önüne geçebilmek için kullanıcıların bazı basit ama etkili önlemler alması gerekiyor. İşte ATM kullanırken dikkat edilmesi gereken temel noktalar:

ATM'nin Kart Giriş Yuvasını Kontrol Edin: Kart yuvasında herhangi bir aparat ya da eklenti olup olmadığını kontrol etmek, kart kopyalama riskini azaltır. Yuva üzerindeki şüpheli değişiklikler veya fazlalıklar fark edildiğinde işlem yapılmamalı ve bankaya bilgi verilmelidir.

Şifre Tuşlarını Gizleyin: Şifre girerken ellerinizi kullanarak tuş takımını kapatmak, şifre görüntüleme cihazlarına karşı basit ama etkili bir önlem olabilir.

Tenha Bölgelerdeki ATM'lerden Kaçının: Mümkünse, bankaların şubelerine yakın ya da kalabalık noktalarda bulunan ATM'leri tercih edin. Tenha bölgelerdeki ATM'lerde dolandırıcılık riski daha fazladır.

Kartınız Sıkışırsa Hemen Bankanıza Bildirin: Kart sıkıştığında ATM başından ayrılmadan önce bankanızla iletişime geçin. Kartın sıkışmasının dolandırıcıların bir tuzağı olabileceğini unutmayın.

QR Kod ile İşlem Yapın: Fiziksel kart kullanımı gerektirmeyen QR kod ile işlem yaparak kart kopyalama ve şifre görüntüleme gibi risklerden kaçınabilirsiniz.

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