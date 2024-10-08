ATM’den para çekip yatıran herkesi ilgilendiriyor: Şifrenizi girmeden önce bunu yapın

Kartınız Sıkıştıysa Dikkat! Dolandırıcıların bir diğer sık kullandığı yöntem ise kart sıkıştırma aparatı yerleştirmek. Bu durumda kullanıcı kartını almakta zorlandığında dolandırıcılar devreye giriyor ve ATM başından ayrılan kullanıcının kartını aparattan çıkarıp temassız ödeme ya da mail order yöntemiyle alışveriş yapabiliyor. Bu yöntemle kartın fiziki olarak çalınması ya da kopyalanması gibi bir işlem yapılmadan, kartın limitine ve kullanılabilirliğine bağlı olarak çeşitli harcamalar gerçekleştirilebiliyor.

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QR Kod İle İşlem Yapmak Güvenli mi?



Son yıllarda ATM dolandırıcılıklarının artmasıyla birlikte bankalar, kopyalanma ve şifre görüntüleme gibi risklerin önüne geçmek adına QR kod ile işlem yapma seçeneğini devreye soktu. Bu yöntem, kullanıcıların mobil bankacılık uygulamaları üzerinden ATM'ye fiziksel kart takmadan işlem yapabilmelerine olanak tanıyor. Peki, QR kod ile işlem yapmak dolandırıcılık riskini ortadan kaldırabiliyor mu?

QR kodla gerçekleştirilen işlemler, kullanıcının kart bilgilerini ATM ile paylaşmamasını sağlayarak önemli bir güvenlik katmanı oluşturuyor. Bu sistemde kullanıcılar, mobil bankacılık uygulaması üzerinden oluşturdukları QR kodu ATM'ye okutarak işlemlerini tamamlıyor. Böylece kart bilgileri ya da şifreler dolandırıcıların eline geçmeden, güvenli bir şekilde işlem yapılıyor.

Ancak kullanıcıların dikkat etmesi gereken bazı noktalar var. Mobil bankacılık uygulamalarında kullanılan QR kodlar, güçlü bir şifreleme algoritması ile oluşturuluyor ve bu algoritmalar yetkisiz kişilerin verilere erişimini oldukça zorlaştırıyor. Dolayısıyla QR kod ile yapılan işlemler, kart ve şifre kopyalama gibi dolandırıcılık yöntemlerine karşı daha güvenli bir seçenek olarak öne çıkıyor.

ATM'lerdeki QR Kodlar ile Restoranlarda Kullanılan QR Kodlar Aynı mı?



Restoranlar ve diğer ticari işletmelerde QR kod kullanımı yaygınlaştıkça, bu kodlar üzerinden yapılan dolandırıcılıklar da gündeme gelmeye başladı. Restoranlarda kullanılan QR kodlar, genellikle bir web sitesine yönlendirme yaparak kullanıcıların telefonlarına zararlı yazılım yüklenmesini sağlıyor. Peki, aynı durum ATM'ler için de geçerli olabilir mi?

ATM'lerde kullanılan QR kodlar, restoranlarda kullanılanlardan yapısal olarak farklı çalışıyor. Restoran QR kodları bir bağlantıya yönlendirme yaparken, ATM QR kodları bankacılık uygulaması ile eşleşiyor ve işlemin gerçekleştirilmesi için gerekli verileri ATM'ye aktarıyor. Dolayısıyla ATM'de kullanılan QR kodlar, restoran ve benzeri işletmelerde karşılaştığımız dolandırıcılık amaçlı QR kodlardan farklı bir güvenlik protokolüne sahip. Bankacılık sisteminde kullanılan QR kodların güvenlik açıkları, restoranlardaki QR kodlar için geçerli değil.