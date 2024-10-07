Bu kan grubundakiler daha yorgun hissediyor! Enerji kaybı yaşıyorsanız dikkat

😴 Yorgunluk ve Hastalıklara Karşı Dikkat!

Çalışmada, A Rh+ kan grubuna sahip bireylerde yorgunluk hissinin daha yaygın olduğu ve gün içerisinde harcanan enerjinin ardından akşam saatlerinde ani yorgunluk belirtilerinin ortaya çıkabileceği kaydedildi. Bu durum, laboratuvar sonuçlarında da kanın parçalı ve geçişken yapısına bağlandı. Uzmanlar, bu kan grubuna sahip bireylerin bağışıklık sisteminin diğer gruplara göre daha zayıf olabileceğini ve daha sık hastalık riski taşıdığını belirtti.