Balıkesir’de hastanede tedavi gören hastaya silahlı saldırı

Balıkesir'de Emrah İmamoğlu, Edremit Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'nde tedavi görüyordu. O sıra da hastaneye giden Efe Acar'ın tabancalı saldırısına uğradı. Acar, saldırının ardından kaçtı. Yaralanan Emrah İmamoğlu, ameliyata alındı. Ardından İmamoğlu, Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz Emrah İmamoğlu, hayatını kaybetti. Hastanenin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, katil zanlısı Acar'ı yakalayarak gözaltına aldı. Efe Acar, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.