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Bahçelievler'de sokak ortasında taciz! Tacizci tutuklandı

İstanbul Bahçelievler'de evine gitmekte olan bir kadın takip edildiğini fark etti. Evine gireceği sırada şüpheli kişi tarafından tacize uğradı. Kadının bağırması üzerine kaçan şüpheli mahalleli tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. Tacizci çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 19:34 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 19:36
Bahçelievler’de sokak ortasında taciz! Tacizci tutuklandı

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İstanbul Bahçelievler'de sokakta yürüyen kadını takip eden şüpheli, kadının evine gireceği sırada yanına yaklaşarak tacizde bulundu.
Kadının bağırması ile mahalle sakinleri tarafından yakalanan şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Tacizcinin, kadını takip ettiği anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bahçelievler'deki tacizci yakalandı

EVİN GİRİŞİNE KADAR KADINI TAKİP ETTİ: DARBEDİLDİ!

Dün akşam saatlerinde Çobançeşme Mahallesi'nde sokakta yürüyen kadını takip eden şüpheli, kadının yanına yaklaşarak taciz etti.
Kadının bağırması üzerine mahalle sakinleri tarafından yakalanan tacizci, darbedildi.

Bahçelievler'de bir kadın tacize uğradı, şüpheli şahıs mahalleli tarafından polis ekiplerine teslim edildi (DHA)Bahçelievler'de bir kadın tacize uğradı, şüpheli şahıs mahalleli tarafından polis ekiplerine teslim edildi (DHA)

TACİZCİYE CEZAEVİ YOLU GÖRÜNDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından, 'Cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tacizci tutuklanarak ceza evine gönderildi (DHA)Tacizci tutuklanarak ceza evine gönderildi (DHA)

O ANLAR KAMERADA!

Tacizci M.A.A.'nın kadını takip ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Tacizcinin, kadını takip ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı (DHA)Tacizcinin, kadını takip ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı (DHA)
Görüntülerde, sokakta yürüyen kadını takip eden şüpheli, kadının evine gireceği sırada kadınla konuşmaya başlıyor.

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