Bahçelievler’de sokak ortasında taciz! Tacizci tutuklandı

İstanbul Bahçelievler'de sokakta yürüyen kadını takip eden şüpheli, kadının evine gireceği sırada yanına yaklaşarak tacizde bulundu.

Kadının bağırması ile mahalle sakinleri tarafından yakalanan şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Tacizcinin, kadını takip ettiği anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

EVİN GİRİŞİNE KADAR KADINI TAKİP ETTİ: DARBEDİLDİ!

Dün akşam saatlerinde Çobançeşme Mahallesi'nde sokakta yürüyen kadını takip eden şüpheli, kadının yanına yaklaşarak taciz etti.

Kadının bağırması üzerine mahalle sakinleri tarafından yakalanan tacizci, darbedildi.