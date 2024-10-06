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Yakınlarıyla polise saldıran firari torbacı dizinden vurularak yakalandı

Adana’da uyuşturucu ticaretinden 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü kaçırılmak istenince polis tarafından vurularak yakalanırken, mahalleli ve yakınlarının 6 polisi yaraladığı, 3 polis aracına da sopa ve taşlarla zarar verdiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 17:06 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 17:06
Yakınlarıyla polise saldıran firari torbacı dizinden vurularak yakalandı

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Adana'da 'Uyuşturucu ticareti' suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Engin D. (29) ile yakınları, polise taş ve sopalarla saldırdı. Grubu dağıtan polis, kaçmaya çalışan firari hükümlüyü dizinden vurup yakaladı.

Mahalleli ve yakınlarının 6 polisi yaraladığı, 3 polis aracına da sopa ve taşlarla zarar verdiği öğrenildi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi 2801 Sokak'taki bir kahvehanede meydana geldi. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlik sorgusu yaptıkları Engin D.'nin 'Uyuşturucu ticareti' suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirledi.



Engin D. kaçmaya çalıştı. Bu sırada olay yerine gelen Engin D.'nin yakınları da taşkınlık çıkardı.


3 EKİP ARACI ZARAR GÖRDÜ

İçi boş sulama kanalına kaçan Engin D. ile yakınlarına polis ekipleri müdahale etti. Bu sırada bazı kişiler polise taş ve sopalar atarak saldırdı. Havaya uyarı ateş açan polis, Engin D. kaçmaya çalışınca sağ dizinden vurup yakaladı.



Takviye gelen bazı polis memurlarının da hafif yaralandığı olayda 3 ekip aracı zarar gördü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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