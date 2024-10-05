İstanbul’un barajlarının doluluk oranı azalıyor

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajdaki doluluk oranı yaz aylarının kurak ve yağışsız geçmesi nedeniyle her geçen gün azalıyor. Trakya'dan İstanbul'a su sağlanan Kazandere, Pabuçdere ve Istrancalar barajlarındaki doluluk oranı, son yılların en düşük seviyesine olan yüzde 5,31 ile dip seviyeyi gördü. Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, "Bugün günlük 3,9 milyon metreküp su tüketimi var. Doluluk oranları ile İstanbul'un günlük su tüketimini baz aldığımız zaman, 102 günlük bir suyu kaldı demektir" diye konuştu.

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