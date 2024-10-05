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Fatih'te kan donduran cinayet! Önce eski sevgilisini ardından okul arkadaşını katletti

Semih Çelik, Eyüp’te önce eski sevgilisi Ayşenur Halil’in boğazını keserek katletti. 30 dakika sonra okul arkadaşı İkbal Uzuner’i Edirnekapı’da surda vahşice öldürüp hayatına son verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ekim 2024
Fatih’te kan donduran cinayet! Önce eski sevgilisini ardından okul arkadaşını katletti

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İstanbul'da kasaplık yapan Semih Çelik (19), dün öğleden sonra İkbal Uzuner (19) ile birlikte Edirnekapı'da surlara çıktı. Çelik bir süre sonra Uzuner'e bıçakla öldürdükten sonra parçalara ayırıp surdan aşağıya attı. Çelik, daha sonra kendi boğazına ip bağlayıp surlardan atladı. Hastaneye kaldırılan katil, hayatını kaybetti. Çelik'in olaydan yarım saat önce ise eski sevgilisi olan Ayşenur Halil'i de Eyüpsultan'daki evinde boğazını keserek öldürdüğü ortaya çıktı. Caninin 5 kez psikolojik tedavi gördüğünü, 2 kez kaybolduğunu ve daha önce de intihar girişiminde bulunduğunu söyleyen babası, "Ayşenur eski sevgilisiydi. İkbal ise okuldan arkadaşıydı" dedi. Acı haberi alıp olay yerine koşan İkbal Uzuner'in annesi, sinir krizi geçirdi. Talihsiz 2 genç kızın cansız bedenleri Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

DEHŞETİN RESMİNİ ÇİZMİŞ
Polis, caninin evinde çizdiği karakalem bir resim buldu. Resmin İkbal Uzuner'in öldürülme şekline çok benzediği görüldü.

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