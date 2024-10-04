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Semih Çelik tarafından vahşice öldürülmüştü! Ayşenur Halil'in cenazesi yakınları tarafından teslim alındı

19 yaşındaki kasap olduğu bildirilen Semih Çelik, Fatih ve Eyüpsultan ilçelerinde iki kadını vahşice öldürdükten sonra, Edirnekapı surlarından aşağı atlayarak intihar etmişti. Semih Çelik tarafından öldürülen Ayşenur Halil'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

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Giriş Tarihi :05 Ekim 2024 , 03:09 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 03:09
Semih Çelik tarafından vahşice öldürülmüştü! Ayşenur Halil’in cenazesi yakınları tarafından teslim alındı

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Eyüpsultan'da öğle saatlerine kan donduran cinayet yaşandı. 19 yaşındaki Ayşenur Halil'in Semih Çelik tarafından vahşice öldürüldüğü öğrenildi.

Katilin intihar ettiği anlar kamerada (DHA)Katilin intihar ettiği anlar kamerada (DHA)

2 KİŞİYİ KATLEDİP HAYATINA SON VERDİ
Semih Çelik'in 15.30 sıralarında sevgilisi Ayşenur Halil'i Eyüpsultan ilçesinde öldürdükten sonra 16.00 sıralarında İkbal Uzuner'i Fatih'e gidip tarihi surlarda vahşice katlettiği sonrasındaysa yaşamına son verdiği ortaya çıktı.

Ayşenur Halil'in cenazesi yakınları tarafından alındı. (DHA)Ayşenur Halil'in cenazesi yakınları tarafından alındı. (DHA)

CENAZESİ AİLESİ TARAFINDAN TESLİM ALINDI
Ayşenur Halil'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Ayşenur Halil'in cenazesi yakınları tarafından alındı. (DHA)Ayşenur Halil'in cenazesi yakınları tarafından alındı. (DHA)

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Halil'in cenazesinin bugün Gaziosmanpaşa'da bulunan Pazariçi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kartaltepe Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

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