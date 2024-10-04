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Fatih'te kan donduran olay! İki kadını öldürdü surlara çıkıp intihar etti | Eski sevgili iddiası: Fotoğrafları ortaya çıktı

İstanbul'da Fatih'te kan donduran bir olay meydana geldi. Bir kişi kadının başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı attı. Ardından surlardan atlayarak intihar etti. Olayda 2 kişi de hayatını kaybederken kimlikleri ortaya çıktı. İntihar eden şahsın olaydan yaklaşık yarım saat önce Eyüpsultan'da bir kişiyi daha öldürdüğü belirlendi. Olayla ilgili hayatını kaybeden iki kadının katilin eski ve yeni sevgilileri olduğu iddia edildi. Katil Semih Çelik’in cinayetleri uyuşturucu etkisinde işlediği değerlendirmeleri yapılırken evinde yapılan aramalarda ise bir defterde karakalem çizimleri bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 17:14 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 19:28
Fatih’te kan donduran olay! İki kadını öldürdü surlara çıkıp intihar etti | Eski sevgili iddiası: Fotoğrafları ortaya çıktı

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İstanbul'da Fatih'te kan donduran bir olay meydana geldi.

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KADININ BAŞINI KESİP İNTİHAR ETTİ
Bir kişi kadının başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı attı. Ardından surlardan atlayarak intihar etti.

Fatih'te kan donduran olayın görüntüsü (DHA)Fatih'te kan donduran olayın görüntüsü (DHA)

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Fatih'te kan donduran olayın görüntüsü (DHA)Fatih'te kan donduran olayın görüntüsü (DHA)

KİMLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI
Olay, 16.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, İkbal Uzuner'in bıçakla başını kesip aşağı attı.

Katilin intihar ettiği anlar kamerada (DHA)Katilin intihar ettiği anlar kamerada (DHA)

BOĞAZINA İP BAĞLAYIP ATLADI
Ardından boğazına ip geçiren Çelik surlardan atladı.

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İKİ KADINI ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
Çelik'in Eyüpsultan'da saat 15.30'da da Ayşenur Halil'i öldürdüğü ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerlerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Edirnekapı'da öldürülen İkbal Uzuner (DHA)Edirnekapı'da öldürülen İkbal Uzuner (DHA)

ESKİ VE YENİ SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASI
Çelik'in Fatih'te öldürdüğü İkbal Uzuner'in eski sevgilisi olduğu, Eyüpsultan'da öldürdüğü Ayşenur Halil'in de şu anki kız arkadaşı olduğu öne sürüldü. Olayda ölen 3 kişinin de 19 yaşında olduğu bildirildi.

Katil Semih Çelik'in deftere çizdiği çizim (Takvim.com.tr)Katil Semih Çelik'in deftere çizdiği çizim (Takvim.com.tr)

ÇİZİMLER ORTAYA ÇIKTI
Katil Semih Çelik'in cinayetleri uyuşturucu etkisinde işlediği değerlendirmeleri yapılırken evinde yapılan aramalarda ise bir defterde karakalem çizimleri bulundu.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor (DHA)Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor (DHA)

İncelemelerde, defterde çizilen ve kafası ile bedeni birbirinden ayrılmış figürlerin, İkbal Uzuner'in öldürülme şekline benzediği değerlendirildi. Ortaya yeni çıkan bu detay, cinayetin önceden planlanmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Satanizm sembolü (Takvim.com.tr arşiv)Satanizm sembolü (Takvim.com.tr arşiv)

SATANİZM SEMBOLÜ
Çelik'in çizdiği çizimin ise satanizmin sembollerinden biri olduğu iddia edildi.

Surlara çıkan katil Semih Çelik (Takvim.com.tr)Surlara çıkan katil Semih Çelik (Takvim.com.tr)

SORUŞTURMA SÜRÜYOR
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, bir kişinin Fatih'teki surlardan atlayarak intihar etmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor (DHA)Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor (DHA)

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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