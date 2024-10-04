Fatih’te kan donduran olay! İki kadını öldürdü surlara çıkıp intihar etti | Eski sevgili iddiası: Fotoğrafları ortaya çıktı

Katilin intihar ettiği anlar kamerada (DHA) BOĞAZINA İP BAĞLAYIP ATLADI

Ardından boğazına ip geçiren Çelik surlardan atladı. Fatih'te korkunç cinayet: Kafasını kesip yol ortasına attığı kızın ardından surdan atlayarak intihar etti!





İKİ KADINI ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Çelik'in Eyüpsultan'da saat 15.30'da da Ayşenur Halil'i öldürdüğü ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerlerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Edirnekapı'da öldürülen İkbal Uzuner (DHA) ESKİ VE YENİ SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASI

Çelik'in Fatih'te öldürdüğü İkbal Uzuner'in eski sevgilisi olduğu, Eyüpsultan'da öldürdüğü Ayşenur Halil'in de şu anki kız arkadaşı olduğu öne sürüldü. Olayda ölen 3 kişinin de 19 yaşında olduğu bildirildi.

Katil Semih Çelik'in deftere çizdiği çizim (Takvim.com.tr) ÇİZİMLER ORTAYA ÇIKTI

Katil Semih Çelik'in cinayetleri uyuşturucu etkisinde işlediği değerlendirmeleri yapılırken evinde yapılan aramalarda ise bir defterde karakalem çizimleri bulundu.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor (DHA) İncelemelerde, defterde çizilen ve kafası ile bedeni birbirinden ayrılmış figürlerin, İkbal Uzuner'in öldürülme şekline benzediği değerlendirildi. Ortaya yeni çıkan bu detay, cinayetin önceden planlanmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.