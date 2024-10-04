Beyoğlu’nda sokak ortasında taciz kamerada | Yeniden gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı: Sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

Beyoğlu'nda genç kadını taciz eden 2 şüpheli! (Fotoğraf: AA) KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKINCA GÖZALTI KARARI

ATV Haber'in güvenlik kamera kayıtlarının ortaya çıkarmasının ardından savcılık 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı. BİRİ MERSİN'DE DİĞERİ İSTANBUL'DA YAKALANDI

Ekiplerin gözaltı kararı sonrasında yaptıkları çalışmalarda, şüphelilerden Semir Tarhan, Mersin'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince emniyete götürüldü. İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan Ömer Konu da Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'ne götürüldü.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yaşanan taciz olayıyla ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 2 şüpheli, yeniden gözaltına alındı. (DHA) TUTUKLANDILAR

Emniyette ifadeleri biten şüpheliler, İstanbul Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığınca nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Her iki şüpheli de, "Cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Şüphelilerin "cinsel saldırı", "kasten yaralama", "mukavemet", "gasp" ve "otomobilden hırsızlık" gibi suçlara karıştığı öğrenildi.

Tacizci Semir Tarhan'ın sosyal medya paylaşımları (Sosyal medya)

SOKAKTA SAPIK SOSYAL MEDYADA AHLAKÇI

Genç kadın dehşeti yaşatan sapıkların sosyal medya paylaşımları da ortaya çıktı. Tacizci Semir Tarhan'ın sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarda yaptığı sapıklığın aksine ahlak bekçiği yaptığı belirlendi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yaşanan taciz olayıyla ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 2 şüpheli, yeniden gözaltına alındı. (DHA) Gece yarısı genç bir kadını taciz edip "amcamın kızı" diyen Tarhan'ın, "Çocuklarımıza ibadetten önce ahlaklı olmayı öğretelim. Çünkü çocuklarımız, namaz kılan bir hırsız, oruç tutan bir sapık, hacca giden bir yalancı, kurban kesen bir tefeci, şehadet getiren bir terörist olabilir. Ahlakın bozuk olduğu toplumda yanlızlık şifadı." ifadelerini kullandığı görüldü.