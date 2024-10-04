Beyoğlu’nda sokak ortasında taciz kamerada | 2 şüpheli yeniden gözaltında: Sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

Beyoğlu'nda genç kadını taciz eden 2 şüpheli! (Fotoğraf: AA) KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKINCA GÖZALTI KARARI

ATV Haber'in güvenlik kamera kayıtlarının ortaya çıkarmasının ardından savcılık 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı. SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Bu şüphelilerin "cinsel saldırı", "kasten yaralama", "mukavemet", "gasp" ve "otomobilden hırsızlık" gibi suçlara karıştığı öğrenildi.

Tacizci Semir Tarhan'ın sosyal medya paylaşımları (Sosyal medya)

SOKAKTA SAPIK SOSYAL MEDYADA AHLAKÇI

Genç kadın dehşeti yaşatan sapıkların sosyal medya paylaşımları da ortaya çıktı. Tacizci Semir Tarhan'ın sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarda yaptığı sapıklığın aksine ahlak bekçiği yaptığı belirlendi. Gece yarısı genç bir kadını taciz edip "amcamın kızı" diyen Tarhan'ın, "Çocuklarımıza ibadetten önce ahlaklı olmayı öğretelim. Çünkü çocuklarımız, namaz kılan bir hırsız, oruç tutan bir sapık, hacca giden bir yalancı, kurban kesen bir tefeci, şehadet getiren bir terörist olabilir. Ahlakın bozuk olduğu toplumda yanlızlık şifadı." ifadelerini kullandığı görüldü.

KAMERA KAYITLARI DOSYAYA GİRDİ

Konuya ilişkin Adalet Bakanlığı da açıklama yaptı. Beyoğlu tacizcileri yeniden gözaltına alındı!



Yapılan açıklamada, "Beyoğlu'nda 10 gün önce meydana gelen taciz olayıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında bugün itibarıyla kamera görüntülerinin ortaya çıkması neticesinde bu görüntüler de soruşturma dosyasına girmiş ve şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmiştir." denildi.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 24.09.2024 tarihi saat 04.15 sıralarında Beyoğlu İlçesi Şehit Muhtar Mahallesinde meydana gelen cinsel saldırı olayı ile ilgili olarak, sokak içerisinde yürüyen bir kadına cinsel saldırıda bulunan Ö.K. ve S.T. isimli şahıslar olay yerinde devriye gezen Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında "Cinsel Saldırı" suçundan adli işlem başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN