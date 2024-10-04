Beyoğlu’nda sokak ortasında taciz kamerada | 2 şüpheli yeniden gözaltında: Sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

İstanbul Beyoğlu'ndan evine gitmeye çalışan İremşan A. isimli genç kız hayatının şokunu yaşadı. Kabus dolu anların görüntüsüne ise ATV Haber ekibi ulaştı.
2 ŞÜPHELİ YENİDEN GÖZALTINA ALINDI
Taciz olayında yeni bir gelişme yaşandı. Yaşanan taciz skandalı sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp serbest bırakılan 2 şüpheli, savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Eylül'de Şehit Muhtar Mahallesi Balo Sokağı'nda 2 kişinin taşkınlık yaptığı ihbarı üzerine olay yerine geçti.
Beyoğlu'nda genç kıza taciz anları (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)
Bu kişileri ikaz eden polis ekipleri, olaya ilişkin çevredeki vatandaşlarla görüştü. İki şüphelinin sokakta yürürken taciz ettiği kadının, korkup Nevizade Sokağı'na kaçtığını belirledi.
Olaya müdahale ederek genç kızı kurtaran vatandaş ve tacizci (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)
GENÇ KADINI ZORLA ÖPÜP TACİZ ETTİLER
Mağdur İremşan Ş, polislerle yapılan görüşmede, iki kişinin bacağına dokunduğunu ve kendisini zorla öptüğünü söyledi.
YAKALANDILAR GENÇ KADIN ŞİKAYETÇİ OLMAYINCA SERBEST KALDILAR
Kadının şikayeti üzerine kimlikleri belirlenen Semir Tarhan ile Ömer Konu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından mağdur kadının şikayetçi olmaması nedeniyle serbest bırakıldı.