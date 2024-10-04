Beyoğlu’nda sokak ortasında taciz! Genç kıza hayatının şokunu yaşattılar

Sokak ortasında iki şehir eşkiyası tarafından taciz e uğrayan kadın çevredekilerin müdahalesi ile kurtuldu.

Beyoğlu'nda genç kıza taciz anları (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

Tacizcinin yanındaki arkadaşı ise olanları seyretmekle yetindi.

PİŞKİNLİĞİ PES DEDİRTTİ! "AMCAMIN KIZI" DİYE KENDİNİ SAVUNDU

Olaya, o esnada sokaktan geçen bir vatandaş müdahale etti. Şüpheli şahısın pişkinliği ise pes dedirtti... Taciz ettiği kızın amcasının kızı olduğunu iddia etti.