Tekirdağ’da deri üretimi yapan fabrikada yangın!

Tekirdağ Çerkezköy'de deri üretimi yapan fabrikada çıkan yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
DERİ ÜRETİMİ YAPAN FABRİKADA YANGIN!
Tekirdağ Çerkezköy'de deri üretimi yapan fabrikada çıkan yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
DERİ ÜRETİMİ YAPAN FABRİKADA YANGIN!
Organize Sanayi Bölgesi'nde deri üreten fabrikanın çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yangın ihbarında bulundu.
Yangına müdahale için bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
FABRİKAYA GİRİŞLER KAPATILDI!
Fabrika, araç ve yaya girişine kapatıldı, vatandaşlar tedbir amacıyla bölgeden uzaklaştırıldı.
Olay yerine, yakın ilçelerden de itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.