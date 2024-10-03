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Tekirdağ'da deri üretimi yapan fabrikada yangın!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde deri üretimi yapan bir fabrikada yangın meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken yangına müdahale sürüyor.

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 16:16 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 16:16
Tekirdağ’da deri üretimi yapan fabrikada yangın!

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Tekirdağ Çerkezköy'de deri üretimi yapan fabrikada çıkan yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.

DERİ ÜRETİMİ YAPAN FABRİKADA YANGIN!

Tekirdağ'da fabrika yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor (AA)Tekirdağ'da fabrika yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor (AA)

Organize Sanayi Bölgesi'nde deri üreten fabrikanın çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yangın ihbarında bulundu.

Yangına müdahale için bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

FABRİKAYA GİRİŞLER KAPATILDI!

Fabrika, araç ve yaya girişine kapatıldı, vatandaşlar tedbir amacıyla bölgeden uzaklaştırıldı.

Fabrika yangınına ekipler müdahale ediyor (AA)Fabrika yangınına ekipler müdahale ediyor (AA)

Olay yerine, yakın ilçelerden de itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

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