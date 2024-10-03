Beyoğlu’nda sokak ortasında taciz! Genç kıza hayatının şokunu yaşattılar

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Evine gitmeye çalışan genç kıza hayatının şokunu yaşattılar.. Sokak ortasında iki şehir eşkiyası tarafından tacize uğrayan kadın çevredekilerin müdahalesi ile kurtuldu. Beyoğlu'nda Taciz Dehşeti! SOKAK ORTASINDA İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE! Olay, geçtiğimiz hafta İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana geldi. 23 yaşındaki genç kız sabaha karşı evine gittiği sırada peşine 2 kişi takıldı. Genç kızı önce duvara sıkıştırdı ardından yere yatırarak taciz etti.

Beyoğlu'nda genç kıza taciz anları (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü) Tacizcinin yanındaki arkadaşı ise olanları seyretmekle yetindi. PİŞKİNLİĞİ PES DEDİRTTİ! "AMCAMIN KIZI" DİYE KENDİNİ SAVUNDU Olaya, o esnada sokaktan geçen bir vatandaş müdahale etti. Şüpheli şahısın pişkinliği ise pes dedirtti... Taciz ettiği kızın amcasının kızı olduğunu iddia etti.