Antalya’da akılalmaz olay: Fabrikada bomba üretiliyor

Antalya'da İzzet Zavaro, Murat Zavaro ve Avram Zavaro'nun sahibi oldukları 200 milyon TL sermayeli Platin Kimya AŞ.'nin 4 ayı aşkın bir süredir kapalı olmasının altında ilginç bir olayın yattığı öğrenildi. Konkordato sürecinde işten çıkarılan bir çalışan, fabrikaya ilişkin CİMER'e "Fabrikada bomba üretimi yapılıyor" ihbarı yaptı. Bu ihbar gerçek dışı çıktı. Ancak ihbar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Çeşitli eksiklikler görülen fabrika kapatıldı. Fabrikanın batma noktasında olduğu anlaşıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN