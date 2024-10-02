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Kumların altında kalan Ezgi öldü: Anne ve babası feryat etti!

Antalya Kumluca'daki Obalar mevkiinde kumda oynayan Ezgi Yavuz (9), kıyı erozyonu sonucu oluşan kum tepeciğinin altında kalması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ekim 2024
Kumların altında kalan Ezgi öldü: Anne ve babası feryat etti!

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Antalya Kumluca'daki Obalar mevkiinde kumda oynayan Ezgi Yavuz (9), kıyı erozyonu sonucu oluşan kum tepeciğinin altında kalması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ezgi ile birlikte oyun oynayan arkadaşı Ahmet Serdar Ünver'in ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine devam edildiği öğrenildi. Yavuz, gözyaşları içinde Antalya'da toprağa verildi. Cenazede ayakta zor duran baba Emrah ve anne Gülsüm Yavuz, kum tepeciklerinin düzlenmesini istedi. "Milyarda bir olasılık bizi buldu. Bizim canımız yandı, başka canlar yanmasın" dedi. Belediye de oluşan kum tepeciklerinin kepçe yardımı ile düzleneceğini belirtti.
Erdoğan ÖZTÜRK

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