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Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti!

Türk basınının duayen isimlerinden biri olan Güneri Cıvaoğlu (85), temmuz ayında gittiği bir restoranda düşerek başını çaptı. Özel bir hastaneye kaldırıldı. 3 aydır tedavi gören Cıvaoğlu, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ekim 2024
Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti!

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Türk basınının duayen isimlerinden biri olan Güneri Cıvaoğlu (85), temmuz ayında gittiği bir restoranda düşerek başını çaptı. Özel bir hastaneye kaldırıldı. 3 aydır tedavi gören Cıvaoğlu, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Dün sabaha karşı hayata veda eden usta gazeteci için yarın saat 11.00'de Milliyet Gazetesi'nin Bağcılar'daki binası önünde tören düzenleneceği açıklandı. Öğle namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği vurgulandı.

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