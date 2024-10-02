Antalya ve Aydın’da iki kadın katledildi!

Kadın cinayetleri bitmek bilmedi. Dün iki ilimizden dehşet haberleri geldi. Aydın Didim'de yaşayan 2 çocuk annesi Sibel Aygan (34), bir süre önce Mustafa Yıldırım'dan boşandı.

Ancak Yıldırım, kadının peşini bırakmadı. Efeler Mahallesi Zeybek Caddesi'nde gördüğü Aygan'la tartıştı. Yanında getirdiği tabancayı çıkarıp kadına ateş ederek kaçtı. Aygan, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Sibel Aygan, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Muğla Milas'a kaçan zanlı, yakalanarak gözaltına alındı. Antalya Manavgat'ın Çardak Mahallesi Kaçarlar mevkiinde ise Süleyman Öter (55) ve eşi Gülfer Öter (50) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Av tüfeğini alan koca, evin bahçesinde eşine 2 el ateş etti. Daha sonra namluyu kendine doğrultup tetiği çekti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.