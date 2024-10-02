4 yaşındaki Mina’nın ölümünde doktor hatası iddiası

İstanbul'da dünyaya gelen Mina Yeşilay, 2 yaşında kansere yakalandı. Ameliyata alındı. Ancak ailesinin iddiasına göre tümör tam temizlenmemiş, yüzde 80'i karın boşluğunda kalmıştı. Bir süre yüksek dozda kemoterapi alan Mina'ya daha sonra farklı bir ilaç tedavisi uygulandı. Ailenin iddiasına göre Mina'ya verilen ilaç yüzünden küçük kızın durumu ağırlaştı. Kan kusmaya başladı. Hatta bu sırada enfeksiyon kaptığı saptardı. Küçük kız ne yazık kir kurtarılamadı. Baba Yılmaz Yeşilay, "Kızımız yanlış tedavi yüzünden hayatını kaybetti. Dava açacağız" ifadesini kullandı.

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