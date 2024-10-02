2024’ün En Misafirperver Ülkeleri Listesi Şaşırttı! Türkiye’nin kaçıncı sırada?

2024 yılı Henley Pasaport Endeksi verilerine göre, Türkiye, Panama ve Rusya ile birlikte 117. sıraya yerleşti. İlk 10'da ise daha çok küçük ada ülkeleri dikkat çekiyor.
2024 yılı Henley Pasaport Endeksi verilerine göre, Türkiye, Panama ve Rusya ile birlikte 117. sıraya yerleşti. İlk 10'da ise daha çok küçük ada ülkeleri dikkat çekiyor.
🌍 MİSAFİRPERVERLİK SIRALAMASI AÇIKLANDI
Pasaport Endeksi, 2024 yılı için dünyanın en misafirperver ülkelerini sıraladı. Türkiye, bu yıl misafirperver ülkeler sıralamasında Panama ve Rusya ile birlikte 117. sırada yer aldı.
📊 İŞTE İLK 10 ÜLKE
🏝️ Samoa, Tuvalu, Mikronezya, Timor-Leste ve diğerleri - 198 puan
🌴 Mauritius - 182 puan
🌺 Barbados - 179 puan
🇨🇺 Küba - 177 puan
🦒 Tanzanya - 172 puan
🏔️ Laos - 169 puan
🌾 Bangladeş - 167 puan
🏙️ Singapur - 164 puan
🕌 Hindistan - 163 puan
🌊 Nikaragua - 162 puan
SON 10 MİSAFİRPERVER ÜLKE
El Salvador
Güney Afrika
Uruguay
Kırgızistan
İrlanda
Ukrayna
Umman
Kuzey Makedonya
Fas
Kazakistan
HENLEY PASAPORT ENDEKSİ NEDİR?
2024 yılı Henley Pasaport Endeksi verileri, Ocak 2024'te yayınlandı. Henley Pasaport Endeksi, ülkelerin pasaportlarının gücünü, vizesiz seyahat edebilecekleri ülke sayısına göre sıralayan bir rapordur.