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2024'ün En Misafirperver Ülkeleri Listesi Şaşırttı! Türkiye'nin kaçıncı sırada?

2024 yılı Pasaport Endeksi verilerine göre dünyanın en misafirperver ülkeleri sıralandı. Türkiye'nin listede aldığı konum ise merak edildi. Kültürel zenginlik ve misafirperverlik göz önünde bulundurularak en misafirperver ülkeler değerlendirildi. Listenin başında ise Samoa, Tuvalu ve Mikronezya gibi ada ülkeleri yer alıyor.

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 00:06 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 00:07
2024’ün En Misafirperver Ülkeleri Listesi Şaşırttı! Türkiye’nin kaçıncı sırada?

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2024 yılı Henley Pasaport Endeksi verilerine göre, Türkiye, Panama ve Rusya ile birlikte 117. sıraya yerleşti. İlk 10'da ise daha çok küçük ada ülkeleri dikkat çekiyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🌍 MİSAFİRPERVERLİK SIRALAMASI AÇIKLANDI

Pasaport Endeksi, 2024 yılı için dünyanın en misafirperver ülkelerini sıraladı. Türkiye, bu yıl misafirperver ülkeler sıralamasında Panama ve Rusya ile birlikte 117. sırada yer aldı.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

📊 İŞTE İLK 10 ÜLKE

🏝️ Samoa, Tuvalu, Mikronezya, Timor-Leste ve diğerleri - 198 puan

🌴 Mauritius - 182 puan

🌺 Barbados - 179 puan

🇨🇺 Küba - 177 puan

🦒 Tanzanya - 172 puan

🏔️ Laos - 169 puan

🌾 Bangladeş - 167 puan

🏙️ Singapur - 164 puan

🕌 Hindistan - 163 puan

🌊 Nikaragua - 162 puan

SON 10 MİSAFİRPERVER ÜLKE

El Salvador

Güney Afrika

Uruguay

Kırgızistan

İrlanda

Ukrayna

Umman

Kuzey Makedonya

Fas

Kazakistan

HENLEY PASAPORT ENDEKSİ NEDİR?

2024 yılı Henley Pasaport Endeksi verileri, Ocak 2024'te yayınlandı. Henley Pasaport Endeksi, ülkelerin pasaportlarının gücünü, vizesiz seyahat edebilecekleri ülke sayısına göre sıralayan bir rapordur.

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