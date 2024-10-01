Yiğit Aras, SMA’yı da Covid’i de iki kez duran kalbini de yendi!

Mersin'de yaşayan Tunç ailesi, Temmuz 2018'de çocukları Yiğit Aras'ı kucaklarına aldı. Aile çocuklarının hareketlerinde değişiklik görünce doktora başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda küçük Yiğit Aras'a 6 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konuldu.

Bunun üzerine aile çocuklarının yurt dışında tedavi olabilmesi için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Ancak yardım kampanyası devam ederken Yiğit Aras birçok olumsuzlukla karşılaştı. 2 kez kalbi duran, Covid-19 atlatan ve sedye ile taşınırken kalçası kırılan Yiğit Aras, tüm bunlara rağmen hayata sımsıkı sarıldı.



5.5 YIL SONRA GELEN MUTLULUK

Tunç ailesi, çocuklarının yurt dışında tedavi olabilmesi için gereken 1 milyon 820 bin doları toplayabilmek için gece-gündüz demeden mücadele etti. Çok yavaş ilerleyen kampanya özellikle bu yıl içerisinde hız kazandı. Verilen mücadelenin sonunda da mutlu sona ulaşıldı. Yiğit Aras'ın tedavi için gereken para iki gün önce toplandı. Büyük sevinç yaşayan aile çocuklarının tedavi olabilmesi için çok uzun zamandır beklediklerini, kampanyanın mutlu sonla bittiği için çok mutlu olduklarını ifade etti.