Güneri Cıvaoğlu (Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)

1986-1996 yılları arası Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yaptı, Show TV'de yöneticilik yaptı. 1996'dan beri Milliyet gazetesinin başyazarıdır. Kanal D'de ana haber bülteninin sunuculuğunu yaptı. Aynı kanalda 'Durum' başlıklı televizyon programını sunan Cıvaoğlu 'Şeffaf Oda' programı ile başka kanallarda da devam etti.