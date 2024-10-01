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Güneri Cıvaoğlu'nu hayatını kaybetti | Güneri Cıvaoğlu kimdir, kaç yaşındaydı?

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Güneri Cıvaoğlu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklama ile duyurdu.

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 07:56 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 08:21
Güneri Cıvaoğlu’nu hayatını kaybetti | Güneri Cıvaoğlu kimdir, kaç yaşındaydı?

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Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti.

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada 'Güneri ağabeyi kaybettik' mesajını paylaştı.

Güneri Cıvaoğlu (Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)Güneri Cıvaoğlu (Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)

GÜNERİ CIVAOĞLU KİMDİR?

30 Temmuz 1939'da Ankara'da dünyaya gelen Güneri Cıvaoğlu, gazeteci, avukat, haber ve televizyon sunucusu görevlerini başarıyla gerçekleştirdi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenciyken çalışmaya başlayan Cıvaoğlu, Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak gazeteciliğe adım attı.

Güneri Cıvaoğlu (Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)Güneri Cıvaoğlu (Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun kuruluş sürecinde sabah haberlerini hazırlayan ekipte yer aldı. Strasbourg Üniversitesi'nde bir süre ekonomi okudu. Tercüman gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Güneş gazetesinin ortakları arasındaydı ve uzun süre genel yayın yönetmenliğini de bizzat yürüttü.

Güneri Cıvaoğlu (Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)Güneri Cıvaoğlu (Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)

1986-1996 yılları arası Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yaptı, Show TV'de yöneticilik yaptı. 1996'dan beri Milliyet gazetesinin başyazarıdır. Kanal D'de ana haber bülteninin sunuculuğunu yaptı. Aynı kanalda 'Durum' başlıklı televizyon programını sunan Cıvaoğlu 'Şeffaf Oda' programı ile başka kanallarda da devam etti.

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