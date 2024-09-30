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9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek 2024? 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği neler? Ekim ayı Meclis kararları!

TBMM’nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı 1 Ekim Salı günü başlıyor. Bu kapsamda kamuoyunun dikkatle takip ettiği 9. Yargı Paketi de Meclis gündeminde yerini aldı. “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” olarak bilinen ve yargı sisteminde önemli düzenlemeler öngören bu teklif TBMM’nin yeni dönemde ele alacağı ilk başlıklardan biri olacak.

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 06:11 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 06:11
9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek 2024? 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği neler? Ekim ayı Meclis kararları!

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Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan bu düzenleme, yargı sistemine yönelik kapsamlı değişiklikler içeriyor ve Meclis'te yapılacak görüşmelerin ardından yasalaşması bekleniyor. Peki, 9. Yargı Paketi'ndeki son durum ne, Meclis'te ne zaman ele alınacak? İşte detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
MECLİS 1 EKİM'DE AÇILIYOR!

1 Ekim Salı günü Meclis'in 28. Dönem 3. Yasama Yılı başlıyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yasama yılı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ÖĞRETMEN MESLEĞİ KANUNU TEKLİFİ
Yeni yasama yılında Genel Kurulda ilk olarak Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerini tamamlayacaklarını anlatan Güler, daha sonra komisyon görüşmeleri tamamlanan tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi ile 9. Yargı Paketi'nin TBMM Genel Kurulu'nun gündemine geleceğini söyledi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

9. Yargı paketinden de bahseden Adalet Bakanı Tunç, 9. Yargı Paketi'nin Ekim ayına kaldığını belirterek, "Ekim ayında ilk işlerden biri olacak. 9. Yargı Paketi'nde önemli düzenlemeler var. Arabuluculuk sistemini daha da etkinleştirmeye yönelik, tecrübeli hukukçuların arabulucu olabilmesine yönelik düzenlemeler vardı. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini önemsiyoruz." dedi.

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

Soyadı düzenlemesi yapılacak
Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak.
İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek.
Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.
Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.
Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.
Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.
Caydırıcılık açısından cezaların artırılması gündeme gelebilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İŞTE BEKLENEN 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler 9. yargı paketi maddelerine dair şu bilgileri verdi:

TRAFİKTEN MEN EDİLEN ARAÇLARIN SATIŞI
Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafikten men edilerek alıkonulan araçlardan yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satışına yönelik düzenleme geliyor.
Araçların çürümeden ekonomiye kazandırılmasına yönelik kolay satış çalışması 9. Yargı Paketinde yer alacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KADINA SOYBAĞI DAVASI HAKKI
Evlilik birliği içinde doğan çocuğun koca ile olan soy bağının reddi için baba olduğunu iddia eden üçüncü kişiye verilen dava açma hakkının sınırları tekrar belirleniyor. Anneye de baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi için dava açma hakkı veriliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ
Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğün idare ve temsil ettiği mazbut vakıflar, yargı harçlarından ve teminat gösterme zorunluluğundan muaf olacak.

YÜKSEK YARGIYA EK ÖDENEK
AYM'nin iptal kararına göre Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile hakim ve savcıların ek tazminatları yeniden düzenleniyor.

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