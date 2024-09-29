Tatiana Ozolina’nın adli tıp raporu hazırlandı!

Muğla'daki kaza, 21 Temmuz'da Söke-Milas kara yolunda meydana geldi. Rus sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina, dünya turu kapsamında Türkiye'ye giriş yaptı. Turda Tatiana Ozolina'ya, Onur Obut ve Sergei Khadrikov eşlik etti. Tatiana Ozolina'nın kullandığı motosiklet ile Onur Obut yönetimindeki motosiklet kaza yaptı. Ozolina'nın öldüğü belirlendi. Onur Obut, ifadesinde, "Geride kalan Sergei'yi beklemek için yavaşladım. Arkadan gelen Tatiana, bana çarparak savruldu" dedi. Obut, serbest bırakıldı. Ancak adli tıp kurumu raporunda, Ozolina'nın önüne çıkan TIR nedeniyle fren yaptığı, Obut'un ise Ozolina'nın motosikletine arkadan çarptığı Obut'un asli kusurlu olduğu belirtildi.

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