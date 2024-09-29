Rengi Önce Kırmızı Sonra Yeşil Oluyor! Bu Ürünün Tozu Bile Köylüye Servet Kazandırıyor

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Tunceli'nin dağ köylerinde yetişen ve bölgenin önemli tarım ürünlerinden biri olan çedene için hummalı bir hasat dönemi başladı. Yazın kırmızı renkte olan meyve, sonbaharda yeşile dönerek olgunlaşıyor ve yoğun emek gerektiren bir süreçle toplanıyor. Köylüler, çedene tozunu satarak önemli bir kazanç sağlıyor.

Fotoğraflar: AA 🎶 Adına Türküler Yazılan Ürünün Hasadı Başladı: Rengi Önce Kırmızı Sonra Yeşil Oluyor, Tozu Bile Para Ediyor! Tunceli'nin Pertek ilçesinde Aşağıgülbahçe köyü sakinleri, adı türkülerde anılan ve herkesin severek tükettiği çedene ürününün hasadına başladı. Yaz aylarında kırmızı renkte olan bu özel ürün, sonbaharda ise yeşile dönüşüyor ve köylüler için önemli bir geçim kaynağı haline geliyor. Ürünün tozunu bile paraya çeviren köylüler, bu zorlu hasat döneminde yoğun mesai harcıyor.