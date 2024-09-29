Rengi Önce Kırmızı Sonra Yeşil Oluyor! Bu Ürünün Tozu Bile Köylüye Servet Kazandırıyor

🔥 ODUN ATEŞİNDE GELENEKSEL ÖĞÜTME
Bir süre güneşte bekleyen çedeneler, iyice kuruduktan sonra üreticiler tarafından eleklerden geçirilip toz, toprak, ot ve dal parçalarından ayıklanıyor. Ardından, odun ateşinde ısıtılan sacların üzerinde kurutuluyor ve "sıkot" adı verilen özel taşla havanda öğütülerek toz haline getiriliyor.
💰 ÇEDENE'NİN KİLOSU 400 LİRADAN SATILIYOR
Bilimsel adı Pistacia terebinthus olan bu özel ürün, Türkiye'nin farklı bölgelerinde menengiç, çitlenbik, bıttım, çıtlık gibi çeşitli isimlerle biliniyor. Çedene üreticisi Mahmut Irmak, "Çedeneler yazın kırmızı renkteyken, sonbaharda olgunlaşarak yeşil hale gelir. Ürünü sıkot taşıyla öğütüp kilogramını 300-400 liradan satıyoruz." diyerek çedenenin önemine dikkat çekiyor.
☕ ATALARDAN KALAN ÇEDENE AĞAÇLARI
Köylülerden Anık Öz ise çedene ağaçlarının nesillerdir ailelerinde olduğunu belirterek, üretim sürecinin zorluklarına değiniyor. "Her yıl çedene ağaçlarımız bol miktarda meyve verir. Sonbaharda bu meyveleri toplayarak kahve haline dönüştürüyoruz. Çedene kahvesini genellikle evde tüketiyoruz ve birçok sağlık faydası var." diyor.