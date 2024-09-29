Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Türkiye’den görülecek mi? Halkalı Güneş tutulması özellikleri!

Güneş tutulması öncesinde geri sayım başladı! Yılın son ve ikinci Güneş tutulması ile ilgili detaylar belli oldu. Peki, Güneş tutulması ne zaman ve saat kaçta başlayacak? Etkileri neler olacak? Bu kez Terazi burcu nda gerçekleşecek olan Güneş tutulması 2024'ün ikinci tutulması olarak kaydediliyor.

Anadolu Ajansı

Halkalı Güneş tutulması nedir?

Halkalı güneş tutulması, Ay'ın, Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam örtmediği zaman gerçekleşir. Ay'ın çapı, Güneş'in ışık yuvarının çapının yaklaşık 400'de biri oranına sahiptir. Ancak Ay'ın Dünya'ya uzaklığı, Güneş'in uzaklığının yine yaklaşık 400'de biri olarak kaydedilir. Bu nedenle Ay'ın Dünya'dan görünür büyüklüğü Güneş ile yaklaşık olarak aynıdır. Ancak gerek Dünya'nın Güneş çevresindeki, gerekse Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmadığı için, Ay her tam kavuşumlu geçişte Güneş'i tam olarak örtmez. Bu durumda, Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde seyredilir.