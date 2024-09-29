Bugün hava nasıl olacak? 29 Eylül 2024 İl il hava durumu tahminleri: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki son hava durumu tahminlerini açıkladı. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı hava etkili olurken, diğer bölgelerde genel olarak az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Ancak sabah saatlerinde bazı bölgelerde sis ve pus etkili olacak.

(Takvim Foto Arşiv)

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde batısının, gece bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Trakya kesiminde, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE, 33°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.