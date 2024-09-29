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Bu ayda doğan çocukların akademik başarısı daha yüksek oluyor! Araştırma sonuçları şaşırttı

Harvard Üniversitesi tarafından 2024 yılında yapılan bir araştırma, zeki çocukların doğum ayları ile zeka gelişimi arasında dikkat çekici bir ilişki olduğunu ortaya koydu. Bu araştırma, doğum ayının sadece kişilik özellikleri değil, akademik ve sportif performans üzerinde de etkili olabileceğini ortaya koyuyor.

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Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 19:51 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 19:51
Bu ayda doğan çocukların akademik başarısı daha yüksek oluyor! Araştırma sonuçları şaşırttı

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Son zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre, zeki çocukların doğum aylarıyla ilgili ilginç bir bulgu ortaya çıktı. Bilim insanları, çocukların doğum ayı ile zeka gelişimi arasındaki ilişkiyi inceleyerek önemli sonuçlara ulaştı. Harvard Üniversitesi tarafından 2024 yılında yürütülen araştırmada belli bir ayda doğan çocukların akademik başarılarının diğer aylarda doğanlara göre daha yüksek olduğu tespit edildi.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

📅 ZEKİ ÇOCUKLAR HANGİ AYDA DOĞUYOR? YAPILAN ARAŞTIRMA ŞAŞIRTICI SONUÇLAR ORTAYA KOYDU!

Son zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre, zeki çocukların doğum aylarıyla ilgili ilginç bir bulgu ortaya çıktı. Bilim insanları, çocukların doğum ayı ile zeka gelişimi arasındaki ilişkiyi inceleyerek önemli sonuçlara ulaştı. Bu çalışmaya göre, Eylül ayında doğan çocuklar akademik başarılarıyla öne çıkıyor ve okul performanslarında diğer aylara göre daha yüksek puanlar elde ediyor.

🏫 Eylül Doğumluların Akademik Başarıları Dikkat Çekiyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen ve 1 milyon öğrencinin verilerini inceleyen araştırmacılar, Eylül ayında doğan çocukların okul hayatlarında daha başarılı olduğunu belirtti. Ortaokul, lise ve üniversite düzeyinde en yüksek notları alan öğrencilerin büyük bir kısmı bu ayda doğmuş.

📉 Ağustos Doğumlular Akademik Başarıda Geri Kalıyor

Ağustos ayında doğan çocuklar ise genellikle akademik olarak daha düşük başarı gösteriyor. Ancak bu durum, spor alanındaki başarılarıyla dengeleniyor. Araştırma sonuçlarına göre, futbol ve basketbol gibi spor dallarında öne çıkan birçok yıldız oyuncunun Ağustos doğumlu olduğu ortaya çıktı.

⚽ Ağustos Doğumlular Spor Alanında Parlıyor

Spor başarılarının yanı sıra, araştırmacılar yıldız sporcuların doğum tarihlerini incelediklerinde, büyük bir kısmının Ağustos ayında dünyaya geldiğini belirledi. Bu durum, doğum ayının yalnızca akademik başarı değil, fiziksel beceriler ve sportif performans üzerinde de etkili olabileceğini gösteriyor.

🎓 ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu'ndan Önemli Bir Açıklama

ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu'nun yayınladığı rapora göre, çocukların okula başlama yaşı göz önünde bulundurulduğunda, Eylül ile Aralık aylarında doğan çocukların, yaz aylarında doğanlara göre daha büyük yaşlarda eğitime başladığı ve bu durumun zeka gelişimini olumlu yönde etkilediği ifade ediliyor.

🔍 Doğum Ayı ve Zeka İlişkisi Üzerine Yorumlar

Sonuç olarak, bu araştırmalar doğum ayının sadece burçlar ve doğum günleri ile sınırlı kalmadığını, aynı zamanda zeka ve yaşam süresi gibi önemli faktörleri de etkilediğini gösteriyor. Eylül ve sonbahar aylarında doğan insanların, ilkbahar ve yaz aylarında doğanlara kıyasla daha uzun yaşadıkları ve zeka potansiyellerinin daha yüksek olduğu yönündeki bulgular, dikkat çekici bir perspektif sunuyor.

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