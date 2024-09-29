‘Açılmamış ürün’ vurgunu

Bayiden sıfır elektronik ürün ve çoğunlukla telefon alıyorlar. Kurdukları atölyelerde ambalajı açıp içindeki ürünü aldıktan sonra düzenlekleriyle 'Açılmamış kutu' haline getiriyorlar. Ardından ürünü 'açmadan' iade edip parasını geri alıyorlar hem de yeni bir telefon sahibi oluyorlar. Büyük markalar endişe verici bu yöntem üzerine savcılığa koştu. "Açılmamış ürün iadesi" adı verilen bu yeni sahtekârlık, geniş çapta mağduriyet yarattı. İçine sahte tesini koyup iade işlemi yapıyor. Elektronik depolarda çalışan bazı kişilerin de orijinal ürünleri sahteleriyle değiştirerek vurgun yaptığı belirtiliyor.

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