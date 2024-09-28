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Serhat Akın'a silahlı saldırı!

Eski futbolcu Serhat Akın, Youtube programı çıkışı silahlı saldırıya uğradı. Ünlü ismin, 2 gün önceki sözleri dikkat topladı: Adam tuttular beni indirecekler!

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Eylül 2024
Serhat Akın’a silahlı saldırı!

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"Kadıköy boğası" olarak tanınan Fenerbahçeli Serhat Akın, sadece 48 saat önce "vurulacağı" yönünde mesaj yolladı. Ve önceki gece bir saldırgan, ünlü futbolcunun ayağına kurşun sıktı. Yaralanan Akın, ameliyata alındı. Zanlı ise motosikletle olay yerinden kaçtı. Spor camiası saldırıyı kınadı. Futbol sahalarında yaşanan şiddetin, silahlı eylemlere dönüşmesi endişe uyandırdı!

'BENİ İNDİRECEKLER'
'Kadıköy'ün boğası' olarak tanınan Fenerbahçe'nin ve milli takımın eski futbolcusu Serhat Akın, YouTube programı çıkışı bir kişi tarafından ayaklarından vuruldu. Akın, iki gün önce, "Adam tuttular beni indirecekler" demişti. Akın'ı saldırıdan hemen sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ziyaret etti.

SON SÖZÜMÜZ F.B.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu olan Serhat Akın Beykoz'da kimliği belirsiz bir kişi tarafından önceki gece silahlı saldırıya uğradı. YouTube kanalında program çıkışında ayaklarından vurulan Akın, saldırıya uğradığını sosyal medya hesabından "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe" sözleriyle paylaştı.

KOÇ ZİYARET ETTİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da gece geç saatlerde Serhat Akın'ı hastanede ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak geçmiş olsun mesajı yayınladı. Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım da Serhat'a geçmiş olsun dileklerini iletti; "Faillerinin ve arkasındakilerin ortaya çıkarılarak gereken cezaları almaları sağlanmalıdır."

'ADAM TUTTULAR'
Akın'ın birkaç gün önce yaptığı konuşmada da, "Adam tuttular, beni indirecekler" sözleri dikkat çekti. Silahlı saldırıda ayağından yaralanan Serhat Akın'ın, Ataşehir'deki özel hastanede tedavisi devam ediyor. Serhat Akın'da bağ, doku ve kemik tahribatları mevcut olduğu öğrenildi. Eski milli futbolcu Serhat Akın'ın bir süre koltuk değnekleri kullanmak zorunda kalacağı da gelen bilgiler arasında.

KİM VURDURDU?
Serhat Akın'ın neden ve kim tarafından vurulduğu araştırılırken sivri açıklamaları nedeniyle bunu isteyecek kişi sayısının birden fazla olduğu belirtildi. Sivri eleştiriye bir örnek; Serhat Akın Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Sara eleştirisine "Nasıl tanımazsın ya? O koltukta ne işi var?' demişti.

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