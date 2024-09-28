Özel bakım merkezinde skandal olay!

İstanbul Büyükçekmece Güzelce Mahallesi'ndeki özel bir bakım merkezinde 15 Eylül Pazar günü meydana gelen olayda iddiaya göre, bakım personeli B.Y. ve sağlık personeli G.B.T., Bahar B. kendisine zarar vermesin diye ellerini ve ayaklarını bağladı. Bakımevi çalışanlarından F.B. ise bu anları görüntüleyip sosyal medyadan paylaştı. Aile Bakanlığı tarafından kurum hakkında inceleme başlatıldı. Bahar B.'nin ailesi de, bakımevinden şikayetçi olarak hukuki süreç başlattı.

'DURUMUM YOKTU'

Bahar B.'nin annesi Nurcan Bayram, "Görüntüleri görür görmez şok oldum, beklemiyordum. Allah'ından bulsunlar. Bakımevi diyorlar ya resmen korku evi, altını çiziyorum korku evi. Bahar'a bakacak durumum olmadığı için için Bahar'ı vermiştim. Kızım yüzde 62 engelli, otizmli, epilepsisi de var, işitme engelli" dedi.