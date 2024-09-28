"Eşime nasıl sözlü tacizde bulunursun" diyerek ateş açtı

Adana Seyhan'da tacizci apartman görevlisi Rıdvan Uçar'ın site sakini Caner Şahın'in eşine sözlü tacizde bulundu. İkili arasında tartışma çıktı. Tansiyon giderek yükseldi. Caner Şahin, "Eşime nasıl sözlü tacizde bulunursun" diyerek Rıdvan Uçar'a ateş açtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralanan Uçar'ı hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Uçar, felç kaldı. Caner Şahin tutuklandı. Uçar, felç kaldıktan sonra site yönetimi tarafından işten çıkarıldı. Ancak Uçar, avukatı aracılığıyla olayın bir iş kazası olduğunu belirterek tazminat davası açtı. Mahkeme, siteyi 12 milyon lira tazminat ödemeye mahkum etti. Yasal faiziyle kendilerinden 60'ar bin liraya yakın tazminat istenen 210 daireli sitenin sakinleri de olayın bireysel husumetten kaynaklandığını savunarak kararı istinafa taşıdı.

'BİZ NEDEN ÖDÜYORUZ'

Site sakinlerinden Şükriye Avcı, "Bu olay şahıslar arasında yaşandı. Mahkemeye katılmayan avukatın sorumluluğu var. Hakim sinirlenip cezayı veriyor" dedi. Diğer bir sakin Ayhan Türker, "Başkalarının husumeti nedeniyle site sakinlerine ceza verilmesi yanlış. Bu kadar parayı nasıl ödeyeceğiz?" ifadelerini kullandı. Yatalak annesiyle birlikte yaşayan Muazzez Düzgün ise "Bez parası bulamıyorum, bu parayı nasıl ödeyeceğim? Taciz nedeniyle iki kişi kavga etmiş, biz neden cezayı ödüyoruz?" şeklinde tepkisini dile getirdi.