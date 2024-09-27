Yasak aşk cinayeti: Sevgilisiyle birlikte, uyuyan kocasını şarj kablosuyla boğdu

Tekirdağ'da yaşayan Şerafettin Sezer (48), işten çıktı. Yorgun olarak eve gitti. Uykuya daldı. O sırada eşi Z.S., sevgilisi U.G.'yi eve çağırdı. Z.S. kocası Şerafettin Sezer'i ortadan kaldırmak için yasak aşk yaşadığı U.G. ile haince bir plan yaptı.

Z.S. ve U.G. Şerafettin Sezer'i uyku esnasında şarj kablosuyla boğdu. Ardınran, Z.S. 112'yi arayarak eşi Şerafettin Sezer'in kalp krizi geçirdiği söyledi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekibi, Sezer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz Sezer'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.