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Sürdürülebilirlik Konferansı 2024 İstanbul'da gerçekleşti

Sürdürülebilirlik Konferansı 2024, 25 Eylül’de İstanbul’da büyük bir katılımla gerçekleşti. Yeşil İş Platformu ve IQ&Partners ev sahipliğinde düzenlenen konferans, sürdürülebilirlik uzmanlarını ve iş dünyasının liderlerini bir araya getirdi. Konferansta 22 konuşmacı, 4 ayrı oturumda, yeşil dönüşüm için farklı sektörlerden çevreye duyarlı iş modellerini ve yenilikçi yaklaşımları masaya yatırdı, vizyonlarını paylaştı.

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Giriş Tarihi :27 Eylül 2024 , 20:01 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2024 , 20:01
Sürdürülebilirlik Konferansı 2024 İstanbul’da gerçekleşti

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Türkiye'nin önde gelen ev tekstili markalarından Doqu Home, konferansın sponsorlarından biri olarak oluşumda yer aldı. Doqu Home Pazarlama Direktörü Ahmet Karmaç, markanın sürdürülebilirlik vizyonunu ve uygulamalarını katılımcılarla paylaştı.

Sürdürülebilirlik Konferansı 2024 İstanbul'da gerçekleştiSürdürülebilirlik Konferansı 2024 İstanbul'da gerçekleşti

Doqu Home'un sürdürülebilir üretim süreçleri, çevre dostu malzeme kullanımı, enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi uygulamaları konularına değinen Karmaç konuşmasına şöyle devam etti;

"Markamız Doqu Home olarak sürdürülebilirliği iş modelimizin merkezine yerleştirdik. Üretimden tedarik zincirine kadar her aşamada yeşil dönüşüm ilkelerini benimsiyoruz. Değer zincirinde çevreye duyarlı bir yaklaşım geliştirerek, karbon ayak izimizi azaltmak için önemli adımlar atıyoruz. Döngüsel ekonomi anlayışımız çerçevesinde, atık yönetiminden geri dönüştürülebilir malzeme kullanımına kadar birçok yenilikçi çözüm uyguluyoruz."

Sürdürülebilirlik Konferansı 2024 İstanbul'da gerçekleştiSürdürülebilirlik Konferansı 2024 İstanbul'da gerçekleşti

Doqu Home'nin geleceğe yönelik hedeflerinden bahseden Karmaç; "Doqu Home, yalnızca Türkiye'de değil, global ölçekte de sürdürülebilirlik çalışmalarını genişletmeyi ve sektöre örnek olmayı hedeflemektedir. Sürdürülebilirlik sadece bugünün değil, yarının da anahtarıdır. Bu bilinçle hareket ederek, yeşil bir geleceğe katkı sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Sürdürülebilirlik Konferansı 2024 İstanbul'da gerçekleştiSürdürülebilirlik Konferansı 2024 İstanbul'da gerçekleşti

Sürdürülebilirlik Konferansı 2024, iş dünyasında sürdürülebilirlik uygulamalarına liderlik eden birçok marka, akademisyen ve uzmanı bir araya getirdi. Etkinlik boyunca, karbon nötr üretim, çevre dostu tedarik zincirleri ve döngüsel ekonomi gibi konular ele alındı.

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