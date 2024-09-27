Sarıyer’de üçüncü kattan düşen 3 yaşındaki Yağmur ağır yaralandı

İstanbul Sarıyer'de 3 yaşındaki Yağmur Asel S., annesi Elif S. ve anneannesi mutfakta yemek hazırladığı sırada, salonda oyun oynadı. Küçük çocuk, açık olan pencereden aşağı baktı. O sırada dengesini kaybetti. 5 katlı binanın, 3 katından aşağı düştü. Vatandaşların bağırma seslerini duyan annesi, çocuğunun pencereden düştüğünü gördü. Sinir krizi geçirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, küçük çocuğu hastaneye kaldırdı. Yoğun bakıma alınan Yağmur Asel S.'nin dedesi Celal Salman, "Tahminime göre iki güne kadar çocuk kendine gelir" şeklinde konuştu.

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