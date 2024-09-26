Ünlü estetisyenin ilişkisi tehdit ve sömürüyle sona erdi

İstanbul Beşiktaş'ta ünlü isimlerin de hizmet aldığı bir güzellik merkezi kuran ünlü estetisyen Nuray Serbay (43), meslektaşı Mehmet Rahşan (52) ile ilişki yaşamaya başladı. Ancak Rahşan, iddiaya göre Serbay'ı maddi ve manevi olarak sömürünce mutlu ilişki sonlandı. Hakkını isteyen Serbay, Rahşan'dan şikayetçi oldu. Soruşturmasını tamamlayan savcılık iddianamede; ikilinin bir telefon konuşması sonrası, Serbay'ın telefonu kapatmayı unutması üzerine Rahşan'ın 2 saat boyunca evdeki konuşmaları kaydettiği, ardından evine gidip ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı. Rahşan'ın; 'Hakaret', 'Kadına Karşı Tehdit', 'Kadına Karşı Basit Yaralama', 'Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Kayıt Etmek' suçlarından 10 yıl hapsini istedi.

Armağan YILMAZ

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