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TUS şampiyonları, başarıları ve mesajlarıyla hepimize umut oluyor!

TUS Türkiye 19’uncusu Dr. Lokman Tunca ile 71’incisi Dr. Furkan Öz, yetiştikleri topraklara faydalı olmak için çalışacaklarını söyledi. Dr. Öz, “Bu Cumhuriyeti bizim yükselteceğimize olan inancımla Türkiye’de kalıp eksiklikleri bizim tamamlamamız gerektiğini düşünüyorum” dedi..

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 26 Eylül 2024
TUS şampiyonları, başarıları ve mesajlarıyla hepimize umut oluyor!

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Biruni Üniversitesi mezunu Dr. Lokman Tunca ve Dr. Furkan Öz, 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nda üstün başarı göstererek ilk 100'e girdi. Tunca ve Öz, mezun oldukları üniversitenin '2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde, Türkiye'nin sağlık alanındaki ihtiyaçlarını gidermek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Başarılarıyla Türkiye'ye umut olan hekimler, yetiştikleri topraklara hizmet edeceklerini söyledi.

UMARIM İSMİMİZ ANILIR
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Göz bölümünde asistan doktor olarak çalıştığını dile getiren Tunca, "Öldükten sonra ismimizin anıldığı çalışmalar bırakmak isterim. Gelişmiş ülkelere gidip orada eğitim alıp kendimi daha da geliştirip ardından tekrar kendi ülkeme dönüp hizmet vermek isterim. Hem kendi insanıma hem de yetiştiğim topraklara faydalı olmak istiyorum" dedi.

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