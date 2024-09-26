Hasta ziyaretine giderken otomobilleri köprüden düştü: Ölü ve yaralı var

Korkunç kaza, dün saat 12.30 sıralarında, İzmir Konakİkiçeşmelik Caddesi'ndeki Bayramyeri Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Hastaneye ziyarete gidenlerin içerisinde bulunduğu otomobilin sürücüsü Sibel Bulut (35), 648 Sokak'ta yokuştan inerken direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, bariyeri aşıp, yaklaşık 5 metre yükseklikten köprülü kavşağın battıçıktısına düştü.

Kazada otomobildeki Gülistan Fidan (49), Sadiye Bulut (72) ve Samire Kaya (48) kemer takmamaları nedeniyle hayatını kaybetti. Sürücü Bulut ile yanındaki Fatma Öner ise kemer taktıkları için hayatta kaldı. Hayati tehlikesi bulunan yaralılar İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle bölgede yoğun trafik oluştu. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.