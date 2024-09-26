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Fethi Kabir nedir, ne anlama gelir? Fethi Kabir neden yapılır? Münevver Karabulut cinayetiyle gündeme geldi

Türkiye’nin en trajik cinayet vakalarından biri olan Münevver Karabulut cinayetinin üzerinden tam 15 yıl geçti. Ancak bu acı olayla ilgili tartışmalar bir türlü dinmek bilmiyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına ve fethi kabir işleminin gerçekleştirilmesine karar verdiğini duyurdu. Bu gelişme sonrası fethi kabir kelimesinin anlamı hakkında aramalar hız kazandı.

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 13:27 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 13:34
Fethi Kabir nedir, ne anlama gelir? Fethi Kabir neden yapılır? Münevver Karabulut cinayetiyle gündeme geldi

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Münevvet Karabulut cinayetinin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte birçok kişi "Fethi kabir nedir ve nasıl yapılır?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte merak edilen detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

FETHİ KABİR NEDİR, NE DEMEK?

Defnedilmiş olan cesedin otopsi için mezardan çıkarılması işlemine denir. Bu işlem, mahkeme veya savcılık kararları sonucunda yapılabiliyor.

Defin işlemlerinde yasal prosedürlere uyulmadığında fethi kabir işlemi uygulaır. Fethi kabir işlemine çeşitli durumlarda (İzinsiz gömülme, iddia ve şikâyetler, savcılık kararları, sigorta, vb.) başvuruluyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Otopsi, bir kişinin ölüm nedenini ve şeklini belirlemek ve mevcut olabilecek herhangi bir hastalığı veya yaralanmayı değerlendirmek için bir insan cesedinin kapsamlı bir incelemesinden oluşan tıbbi bir prosedürdür.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MÜNEVVER KARABULUT CİNAYETİ SONRASI GÜNDEME GELDİ

Münevver Karabulut cinayeti kan donduran ayrıntılarıyla Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor.

İstanbul Bahçeşehir'deki bir villada 2009 yılında Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun tutuklu olduğu cezaevinde gerçekten intihar edip etmediği sorusuna yanıt aranıyor.

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yeni gelişmeyi paylaştı.

Münevver Karabulut Cinayeti: Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak! Feth-i Kabir kararı!

Garipoğlu'nun mezarının açılarak fethi kabir işleminin yapılmasını talep ettiklerini dile getiren Epözdemir, Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut'un tablebi üzerine hukuki süreci başlatıklarını ifade etti.

Karabulut, daha önce de mezarın açılmasını istemiş ancak bu talebe yargıdan ret cevabı gelmişti.

Talebin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edildiğini duyuran Epözdemir, "Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ve fethi kabir işleminin yapılmasına karar verdi ve bu konuda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazıldı." açıklamasında bulundu.

Epözdemir, paylaşımında "Yıllardır devam eden hukuki mücadelemiz neticesinde, Sayın Başsavcılığın vermiş olduğu bu karar son derece önemli önemli ve sevindiricidir." ifadelerini kullandı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

NE OLMUŞTU?
İstanbul Bahçeşehir'de 3 Mart 2009 tarihinde 17 yaşındaki Münevver Karabulut, Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürülmüştü. Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu tutuklandıktan 5 yıl sonra, 2014 yılında tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ederek yaşamına son vermişti.

Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut ise, Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmediğini, kaçtığını veya kaçırıldığını iddia ederek avukatı Dr. Rezan Epözdemir aracılığıyla Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

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