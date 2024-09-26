Felak Nas Suresi (Duaları) Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri! FELAK NAS SURESİ OKUNUŞU

Felak ve Nas Suresi insanı her türlü kötülükten koruduğuna inanılan, sık sık okunması tavsiye edilen kısa fakat faziletli surelerdir. Özellikle Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) hadislerinde bu surelerin koruyucu özelliklerine vurgu yapılmış ve günlük hayatın her anında okunmasının önemine dikkat çekilmiştir. Bu anlamda özellikle sabah namazından sonra ve gece yatmadan önce okunan Felak Nas Suresi, vakit namazlarında da okunur. Felak Suresi ve Nas Suresi Türkçe anlamı, Arapça yazılışı, meali, tefsiri ve faziletlerine takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte, Felak Nas duaları okunuşu ve anlamı!
Felak Suresi-Diyanet
Felak Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı
Arapça Okunuşu:
Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e'ûzü birabbil felak, Min şerri mâ halak, Ve min şerri ğasikın izâ vekab, Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad, Ve min şerri hâsidin izâ hased.
Türkçe Anlamı:
"Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
De ki: 'Sığınırım o sabahın Rabbine,
Yarattığı şeylerin şerrinden,
Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,
O düğümlere üfleyenlerin şerrinden,
Ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden.'"
Nas Suresi-Diyanet
Nas Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı
Arapça Okunuşu:
Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e'ûzü birabbinnâs, Melikinnâs, İlâhinnâs, Min şerrilvesvâsil hannâs, Ellezî yuvesvisu fî sudûrinnâs, Minelcinneti vennâs.
Türkçe Anlamı:
"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
De ki: 'Sığınırım insanların Rabbine,
İnsanların hükümdarına,
İnsanların ilahına,
O sinsi vesvesecinin şerrinden,
O ki insanların göğüslerine vesveseler fısıldar,
Gerek cinlerden, gerek insanlardan.'"