Ayetel Kürsi Türkçe okunuşu ve anlamı, fazileti! Ayetel Kürsi Arapça Türkçe nasıl okunur?

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Ayetel-Kürsi'nin Türkçe Anlamı

"Allah, O'ndan başka ilah yoktur. O, diridir, kendi kendine var olandır. Ne uyku ne de uyuklama onu yakalar. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmadan O'na kim şefaat edebilir? O, kullarının önlerinde ve arkalarında olanı bilir. Ve onlar, O'nun dilediği kadarından başka, O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Onları koruyup gözetmek O'na zor gelmez. Ve O, yücedir, büyüktür."

Ayetel-Kürsi'nin Faziletleri

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) yatmadan önce okunduğunda Ayet-el-Kürsi'nin kişiyi kötülüklerden koruyacağını bildirmiştir. Bu ayet şeytan ve kötü niyetli varlıkların kişiye yaklaşmasını engeller.

Ayetel-Kürsi, Allah'ın sıfatlarını ve yüceliğini ayrıntılı olarak açıklar. Bu, Müslümanların imanını güçlendirir ve düşünmelerine yardımcı olur.

Bu mübarek ayeti düzenli olarak okuyanların evlerinde bolluk ve huzur olacağına inanılır. Aynı zamanda sahip oldukları bereketi de artırır.

Kaygı, depresyon ve takıntılar gibi ruhsal sıkıntılar için Ayetel Kürsi okunması tavsiye edilir. Kalbe huzur verir ve psikolojik rahatlama sağlar.