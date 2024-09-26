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Almanya'da 8.2 milyon Euro çalarak teslim olmuştu! Yasemin Gündoğan hakim karşısına çıkacak

Yasemin Gündoğan, Almanya'da 2019'da para dağıtım şirketinde işe başladı. 8.2 milyon Euro'yu siyah bir minibüse doldurup kaçtı. Geçtiğimiz Mart ayında Bremen'de polise teslim olup her şeyi anlattı. Gündoğan, pasaportunu polise teslim etmediği gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde tutuklandı. Gündoğan'ın kaçma riski göz önünde bulundurularak tutuklandığı açıklandı.

Ümit Erkan Demircan Ümit Erkan Demircan
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 26 Eylül 2024
Almanya’da 8.2 milyon Euro çalarak teslim olmuştu! Yasemin Gündoğan hakim karşısına çıkacak

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Yasemin Gündoğan, Almanya'da 2019'da para dağıtım şirketinde işe başladı. 8.2 milyon Euro'yu siyah bir minibüse doldurup kaçtı. Geçtiğimiz Mart ayında Bremen'de polise teslim olup her şeyi anlattı. Ancak 1033 gün sonra yakalanan Yasemin serbest bırakıldı. Gündoğan, pasaportunu polise teslim etmediği gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde tutuklandı. Gündoğan'ın kaçma riski göz önünde bulundurularak tutuklandığı açıklandı. Bu arada Gündoğan, Kasım'da hakim karşısına çıkacak. Hırsızlıktan ve belgede sahtecilikten yargılanacak.

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