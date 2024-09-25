İl il hava durumu tahminleri: 25 Eylül 2024 bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki son hava durumu tahminlerini açıkladı. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı hava etkili olurken, diğer bölgelerde genel olarak az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Ancak sabah saatlerinde bazı bölgelerde sis ve pus etkili olacak.

AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EGE Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

KOCAELİ 16°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

İSTANBUL 17°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyi ve doğusunda gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeybatısında gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ANKARA 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ESKİŞEHİR 10°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

KONYA 11°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Sinop'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BOLU 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

DÜZCE 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

SİNOP 18°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu